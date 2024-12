72 demandes en mariage, proposition de 50 millions : Zeyna Bamba dévoile un coin de sa vie privée? Rédigé par leral.net le Lundi 30 Décembre 2024 à 18:39 | | 0 commentaire(s)|

Zeyna Bamba lève un coin de sa vie privée. Lors d’une discussion avec une animatrice, l’ancienne de Seneweb a avoué qu’elle a plusieurs courtisans. Elle a même révélé que l’un d’eux lui a proposé 50 millions comme dot de mariage. « Les demandes sont nombreuses. Aujourd’hui, je suis sollicitée par plus de 72 personnes qui me demandent la main, et elles ont déposé leurs CV », a-t-elle informé. « Je te jure, walahil khazim, je ne blague pas », a confirmé l’animatrice, avant d’ajouter : « Je pourrais te montrer des messages. Et quelqu’un est allé jusqu’à me proposer 50 millions de FCFA pour m’épouser. » Cependant, l’ex-animatrice de Seneweb a tenu à calmer les gens : « Ce n’est pas l’argent qui me fait courir ; damay beug té Yalla takh… » Peut-être que l’heure n’est pas encore arrivée. Le jour où cela arrivera, ce sera facile, a-t-elle fait comprendre.



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-77847-72-demandes-en...

