750 milliards FCfa des inondations: 4 ministres et un Dg auditionnés par la Mission de l'Assemblée

Ça bouge à l’Hémicycle. L’Assemblée nationale, qui a mis en place une Mission d’informations pour «enquêter» sur la gestion des 750 milliards du Programme décennal de lutte contre les inondations, a démarré ses auditions.



Selon Source A, quatre ministres ont été entendus par les députés.



Le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, a été entendu sur le Plan Orsec.



Les ministres des Finances Abdoulaye Daouda Diallo, de l’Eau et de l’Assainissement Serigne Mbaye Thiam et de l’Urbanisme Abdou Karim Fofana ont aussi été auditionnés.



Ils ont parlé, respectivement, sur le décaissement des fonds, les 276 milliards prévus pour les eaux pluviales et les 483 milliards destinés à la restructuration, à l'aménagement du territoire et au relogement des sinistrés.



Le directeur général de l’Office national de l’assainissement du Sénégal (Onas), Lassana Gagny Sakho, a été aussi audité par la Mission d’information.



Dirigée par Pape Sagna Mbaye, elle est composée d’une quinzaine de députés (majorité, opposition et non-inscrits).



Un rapport est attendu, au plus tard le 31 octobre, à l’issue de la mission qui dispose d’un délai de six semaines.



Le journal précise que Pape Sagna Mbaye et son équipe sont actuellement à l’intérieur du pays.





