77ème AG des Nations Unies Le plaidoyer continental du Président Macky Sall Le Président de la République, Macky SALL, Président en exercice de l’Union Afrique, a pris part ce mardi 20 septembre 2022, à New York, à la 77e Session ordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies, qui a eu pour thème cette année : Un moment décisif : Des solutions transformatrices à des défis interdépendants. Un évènement, qui a réuni les dirigeants du monde entier, au cours duquel le Président sénégalais a été le deuxième orateur, une première en Afrique. Face aux leaders des grandes puissances, il a prononcé un discours historique, articulé essentiellement autour des priorités majeures du continent africain.

Rédigé par leral.net le Mercredi 21 Septembre 2022 à 11:31 | | 0 commentaire(s)|

Des défis sécuritaires à la gouvernance (politique et financière) mon- diale, jusqu’aux urgences climatiques et sanitaires, le Chef de l’Etat du Sénégal n’a rien laissé. Mais au-delà des défis et autres urgences, le Président Macky SALL a porté à la face du monde le message d’une Afrique décomplexée, qui ne se laisse plus faire. Une Afrique prête à assumer le rôle qui est le sien dans le concert des Nations, une Afrique des innombrables potentialités et solutions.









