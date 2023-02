7e Congrès AIPS-Afrique : Le candidat Abdoulaye Thiam dévoile son programme… Rédigé par leral.net le Mardi 21 Février 2023 à 00:13 | | 0 commentaire(s)|

En perspective du 7ème Congrès de l’AIPS-Afrique, prévu à Dakar du 23 au 25 février, le président de l’Association nationale de la presse sportive (ANPS) et non moins candidat à la présidence de AIPS Afrique, a présenté son programme. En effet, à quelques jours du congrès électif de l’Association internationale de la presse sportive section Afrique (AIPS/Afrique), le candidat sénégalais s’est lancé dans un ambitieux programme décliné entre innovation et dynamisme. Un programme principalement axé sur des débats sur les grands enjeux relatifs au sport, notamment sur les dangers qui guettent le sport africain, le dopage, la fraude sur l’âge, l’exode … En outre, il est question de la nécessité d’établir des partenariats avec les instances internationales, en mettant sur pied un cadre d’échange et de collaboration avec les instances faîtières telles que la FIFA, la FIBA, la CAF… La valorisation des sportifs africains est également prise en compte avec l’annonce de l’institutionnalisation d’une cérémonie de distinction dénommée « Awards AIPS-Afrique » des sportifs africains de l’année. Par ailleurs, la question relative à la limitation des mandats est au cœur du programme de Abdoulaye Thiam qui entend proposer un mandat de quatre ans renouvelable une seule fois, s’agissant de la présidence de l’AIPS-AFRIQUE. Abdoulaye Thiam sera en concurrence avec le marocain Morad Moultouakkil pour briguer la présidence de l’AIPS/Afrique…

Source : Source : https://www.dakaractu.com/7eme-Congres-AIPS-Afriqu...

