8 astuces pour récupérer après une nuit blanche, une nuit d'insomnie ou une mauvaise nuit de sommeil Une journée de travail ou une journée avec les enfants après une nuit blanche, une nuit d’insomnie ou une mauvaise nuit de sommeil n’est jamais facile. Votre vigilance sera affectée et il est fortement déconseillé de conduire après une telle nuit! Même s’il n’y a pas de conseils miracles pour survivre après une nuit sans sommeil, il existe tout de même quelques trucs pour vous faciliter la vie. Voici nos 8 astuces pour vous remettre d’une nuit difficile!





1- Prendre une douche tiède



Il est fort probable que la perspective de prendre une douche tiède (plus froide que tiède de préférence!) ne vous enchante guère, mais il s’agit d’un bon moyen de vous tonifier et de vous revigorer après une nuit sans sommeil. La douche froide stimule votre circulation sanguine et réveille vos muscles. Bref, elle vous donne un bon coup de pouce pour démarrer la journée!



2- Boire un bon café (ou un bon thé), mais seulement un!



Boire un café après une nuit blanche est conseillé, mais en boire plusieurs pourrait s’avérer une mauvaise idée et créer l’effet inverse en stressant et en déréglant votre corps déjà affecté par le manque de sommeil.



3- Prendre plusieurs collations et ne pas sauter de repas



Les aliments bons pour la santé et riches en vitamines seront vos alliés après une nuit sans sommeil. Le yogourt, les fruits (surtout les agrumes), les légumes, le quinoa, les pois chiches, les barres tendres, les noix et les oeufs cuits durs sont de bons choix d’aliments.



4- Accorder du temps aux pauses



Après une mauvaise nuit de sommeil, il sera difficile d’être productif au travail... et c’est normal! N’hésitez donc pas à vous accorder des pauses. Si possible, allez faire un tour dehors pour prendre l’air et marcher un peu. La lumière et l’exercice léger vous aideront à tenir le coup.

5- Bien vous hydrater



La déshydratation entraîne la fatigue. Buvez donc de l’eau ou des boissons hydratantes toute la journée!



6- Éviter de faire une sieste



Les siestes après une nuit sans sommeil ne feront qu’aggraver votre état! Essayez de tenir le coup afin de ne pas perturber votre cycle de sommeil davantage. Si possible, allez au lit à la même heure qu’à l’habitude dans le but de respecter votre routine de sommeil.



7- Penser à autre chose!



Évitez de dire à vos collègues ou à votre entourage que vous avez passé une mauvaise nuit! De cette façon, vous éviterez de répéter toute la journée à quel point vous êtes épuisé et de vous concentrer sur votre fatigue. Mettez plutôt l’accent sur votre travail et sur les conversations avec vos collègues qui vous aideront à demeurer éveillé.



8- Adopter une attitude réaliste



Tout le monde peut avoir une mauvaise journée! Votre vigilance et votre efficacité seront bien sûr affectées par votre manque de sommeil, mais ne vous culpabilisez pas. Il serait bien dommage que le stress et la culpabilité vous suivent à l’heure du dodo et vous empêchent encore de profiter d’une bonne nuit de sommeil!











Source : matelasbonheur.ca

