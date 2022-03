8 mars 2022 - Bijou Ngoné : L’abnégation et le dépassement de soi en bandoulière Rédigé par leral.net le Lundi 7 Mars 2022 à 17:58 | | 0 commentaire(s)| L’animatrice vedette de la 2Stv, Bijou Ngoné s’est prononcée sur la Journée internationale de la Femme, célébrée le 8 mars. A l’en croire, la société sénégalaise peut être fière de ses femmes. « Elles sont des battantes et depuis la parité instaurée par Me Abdoulaye Wade, il sera désormais très difficile de déboulonner les femmes des centres de décision », souligne l’animatrice de « Confrontations ».

Bijou Ngoné a fait son trou à travers son émission qui lui a permis de truster plusieurs prix en 2021, ce qui est une marque de courage, d’abnégation et de persévérance. « Il est évident qu’à cette occasion du 8 mars, on va encore s’appesantir sur les violences faites aux femmes et tant que nous ne sommes pas prises en considération, on continuera la lutte », prévient celle qui s’apparente aux femmes de Nder.



