« 80 morts, 1500 arrestations… Et Macky récompensé ? » : Aminata Touré fulmine contre la nomination Rédigé par leral.net le Vendredi 11 Avril 2025 à 18:55 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Aminata Touré/ Serigne Ndong Dans un entretien accordé à L’Obs ce vendredi, Aminata Touré, ancienne Première ministre du Sénégal et actuelle Haute Représentante du chef de l’État, a exprimé sa « profonde indignation » face à la nomination de Macky Sall au sein du Conseil d’administration de la Fondation Mo Ibrahim. Elle considère cette décision […] Sénégal Atlanticactu/ Aminata Touré/ Serigne Ndong Dans un entretien accordé à L’Obs ce vendredi, Aminata Touré, ancienne Première ministre du Sénégal et actuelle Haute Représentante du chef de l’État, a exprimé sa « profonde indignation » face à la nomination de Macky Sall au sein du Conseil d’administration de la Fondation Mo Ibrahim. Elle considère cette décision comme « scandaleuse », estimant qu’elle est d’autant plus choquante par le symbole qu’elle incarne, le moment choisi et ce qu’elle révèle sur la manière dont le régime de Macky Sall est perçu à l’international. Évoquant les principes fondateurs de la Fondation, notamment son Indice Ibrahim de la Gouvernance en Afrique, Aminata Touré déplore une perte de légitimité : « C’est une atteinte flagrante à la crédibilité de la Fondation Mo Ibrahim, dont les piliers sont la lutte contre la corruption et la défense des droits politiques. » Elle fustige également ce qu’elle appelle un « entre-soi entre puissants », compromettant selon elle l’impartialité de l’institution. Elle rappelle qu’au cours du mandat de Macky Sall, plus de 80 personnes ont perdu la vie lors de manifestations, et près de 1 500 individus ont été emprisonnés sans jugement. Face à cette réalité, elle s’interroge : « Qui peut encore prendre cet index au sérieux ? », soulignant le paradoxe de voir un dirigeant accusé de tant d’abus évaluer désormais la gouvernance d’autres pays africains. Selon elle, cette nomination constitue une grave entorse à l’esprit même de la Fondation Mo Ibrahim, autrefois saluée pour « sa rigueur intellectuelle » et son engagement en faveur de la bonne gouvernance sur le continent africain.



Source : Source : https://atlanticactu.com/80-morts-1500-arrestation...

Accueil Envoyer à un ami Partager