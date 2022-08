A 96 ans, Me Wade toujours maître du jeu Comme en 2017, Me Abdoulaye Wade a participé aux élections législatives du 31 juillet comme tête de liste de la coalition Wallu Sénégal. Un acte qui montre que le «Vieux» est encore incontournable dans le jeu politique sénégalais.

Me Abdoulaye Wade est toujours incontestablement le maître du jeu politique au Sénégal, malgré son âge et son statut d’ancien chef d’Etat. A 96 ans, le secrétaire général du Parti démocratique sénégalais (Pds) a été investi tête de liste nationale de la coalition Wallu Sénégal. Dans les départements, sa coalition a noué une alliance avec Yewwi askan wi d’Ousmane Sonko, Khalifa Sall, Déthié Fall. Me Abdoulaye Wade n’a pas battu campagne certes, mais son influence a sans doute joué un rôle dans la grande percée de Yewwi-Wallu.



Son nom vend toujours auprès des électeurs, surtout chez les «éternels wadistes » de l’électorat. Son retour au dernier jour de campagne, « bien calculé », a sûrement guidé le choix de nombreux fidèles de Me Abdoulaye Wade. Jusqu’à présent, à l’énoncé du nom de Me Wade, de nombreux Sénégalais sont surexcités et prêts à lui apporter leur soutien. Derrière ce score de «83 sièges» revendiqué par l’inter coalition lors du point de presse de lundi, il y a sans doute la main du «pape du Sopi» qui conserve un électoral fidèle. Sinon comment comprendre l’investiture d’une personne qui comme lors des dernières Législatives de 2017, ne siégera pas à l’Assemblée nationale ?











Le Quotidien

Ndèye Fatou Kébé