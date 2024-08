A la découverte d'un couple handicapé : Mamadou Ba et Awa Aminata Dia, mari et épouse, artistes peintres et sérigraphes

Leral est allé à la découverte d'un couple handicapé. Mamadou Ba et Awa Aminata Dia, mari et épouse. Tous les deux, artistes peintres et sérigraphes. Le mari est à la fois, handicapé moteur et visuel qui crée des tableaux d'arts. Mais, se demande-t-on, comment arrivent-ils à s'en sortir ?