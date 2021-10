À partir du 15 octobre, les autotests ne seront plus reconnus comme preuve pour le pass sanitaire Rédigé par leral.net le Vendredi 8 Octobre 2021 à 23:24 | | 0 commentaire(s)|









Source : La levée du pass sanitaire n'est pas pour tout de suite. Le dernier avis rendu par le Conseil scientifique, suivi par le gouvernement, préconise une sortie différée de la mesure entre la mi-novembre et la fin d'année. Et à partir du 15 octobre les conditions pour obtenir le pass sanitaire vont être durcies avec notamment la fin de la gratuité des tests.Source : https://www.bfmtv.com/sante/a-partir-du-15-octobre...

