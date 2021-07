A un km de KMS3: Le village de Diokoul possède un seul robinet, l'agriculture abandonnée

Rédigé par leral.net le Samedi 10 Juillet 2021 à 16:08 | | 0 commentaire(s)|

Situé à un kilomètre de l'usine kMS3 de Keur Momar Sarr, le village de Diokoul possède une seule fontaine. Ce village a soif, les femmes se lèvent tôt le matin et pendant la nuit, pour puiser. Avoir de l'eau et savoir l'économiser aussi, pose problème, d'autant que les routes sont dégradées. Non sans compter avec le manque d'électricité.

L'autre fait majeur est l'agriculture qui ne fait plus recette pour les jeunes, concurrencés par les étrangers qui vendent moins cher leurs produits.