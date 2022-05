ADEPME et GIZ: Plus de 3000 représentants espérés pour la 1ère phase de l'Académie Rédigé par leral.net le Mercredi 11 Mai 2022 à 00:46 | | 0 commentaire(s)| L'Agence de Développement et d'Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises (ADEPME) et la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), ont procédé ce lundi au lancement du projet «Accès au financement pour les petites et moyennes entreprises » et de l’ «Académie du financement des PME ». Dans la première phase de l'académie, du 9 au 20 mai 2022, plus de 300 représentants sénégalais d'institutions financières, de cabinets de conseil et d'entreprises, seront au rendez-vous...



