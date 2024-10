AEME: Lancement de la campagne de communication sur les économies d'énergie

Le ministre de l'Énergie du Pétrole et des Mines Birame, Soulèye Diop a représenté le Premier Ministre Ousmane Sonko au lancement de la campagne de communication sur les économies d'énergie à l'Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie (AEME), en présence de la Directrice générale (Mame Coumba Ndiaye). Une campagne de communication sur les économies d'énergie qui s'inscrit sur le programme de la réduction des dépenses de l'État. Ainsi, l'Agence pour l'Economie et la Maîtrise de l'Energie compte accompagner l'État à investir moins dans la production énergétique, pour satisfaire la demande nationale.

Propos recueillis par Cheikh Pathé Fall et Aïta Ndoye.