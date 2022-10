AFRICA MITH 2023: Le Sénégal à l'échelle internationale de l'entrepreneuriat, du développement et... Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Octobre 2022 à 23:20 | | 0 commentaire(s)| Face aux médias, le comité d'organisation de Africa MiTH 2023 a procédé ce mercredi, au lancement d'un événement inédit et exceptionnel qui aura lieu du 9 au 20 mars 2023, au Centre International de Conférence Abdou Diouf ( Cicad ) et au parc des expositions de Diamniadio.

Africa MiTH est une innovation africaine de dimension internationale en matière d'entrepreneuriat, de créativité et de développement.

Il faut signaler que Africa MiTH 2023 sera organisé autour de 11 pavillons, allant de l'entrepreneuriat, à l'emploi et à la formation, avec comme ambition, de faire rayonner le continent africain, particulièrement le Sénégal, à l'échelle internationale...



Accueil Envoyer à un ami Partager