ALIOU SALL AU GRAND JURY Nous espérons, bien sûr, compter Malick Gackou parmi nos alliés ». Rédigé par leral.net le Dimanche 20 Décembre 2020 à 15:37 | | 0 commentaire(s)|

Le Grand jury a reçu Aliou Sall, maire de Guédiawaye, ce dimanche. Lors de ce face à face plusieurs sujets ont été traités. « C’est juste un débat qui est devenu passionnant », le maire de Guédiawaye face à Babacar a voulu « dépassassioner » » ces fameux échanges autour de la suppression des villes de Dakar,Guédiawaye […] Le Grand jury a reçu Aliou Sall, maire de Guédiawaye, ce dimanche. Lors de ce face à face plusieurs sujets ont été traités. « C’est juste un débat qui est devenu passionnant », le maire de Guédiawaye face à Babacar a voulu « dépassassioner » » ces fameux échanges autour de la suppression des villes de Dakar,Guédiawaye , Pikine et Rufisque. Aliou Sall pense que cette réforme est nécessaire à bien des égards. Il y a une incohérence selon Aliou Sall car on retrouve quasiment les mêmes compétences dans toutes les entités territoriales. Le maire de Guédiawaye prône aussi une inter communalisation des communes. Par rapport à la supposée visée politicienne de cette réforme, le petit frère du président de la république a tout balayé d’un revers de main. « Le maire de Dakar n’a jamais été président du Sénégal. En outre, Dakar fait souvent partie de l’opposition, sans oublier que nous avons triomphé dans la capitale à la dernière présidentielle. Donc c’est un faux argument », bat en brèche le président de l’Association des maires du Sénégal (AMS). L’immigration clandestine, comme toujours, a été évoquée. Mais l’intervention de M. Sall aura été sans équivoque. « Je ne comprends pas ces jeunes qui investissent toutes leurs économies dans un périple dans lequel il risque leur vie à 50% ». Toutefois, Aliou Sall ne nie pas l’existence du chômage et invite l’État à régler ce problème crucial. « Notre intérêt c’est de voir Malick Gackou dans nos rangs ». Le maire de Guédiawaye par cette déclaration ne cache pas son envie de compter le leader du Grand Parti dans la mouvance présidentielle.

Aliou s’est montré frustré vis -à -vis du délit de parenté. Selon lui, les compétences, seules, doivent être mises en avant.



Source : Source : https://letemoin.sn/aliou-sall-au-grand-jury-nous-...

Accueil Envoyer à un ami Partager