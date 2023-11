APRES écrit l'histoire: Remise de 200 parcelles pour des logements dédiés aux journalistes et techniciens des médias sénégalais Rédigé par leral.net le Samedi 11 Novembre 2023 à 22:14 | | 0 commentaire(s)| L'Association de la Presse pour l'Entraide et la Solidarité (APRES) a marqué un moment historique ce samedi 11 novembre à la Maison de la Presse en procédant à la remise de 200 parcelles de la Cité de la Presse Mame Less Camara. Cette initiative, réalisée dans le cadre de la Coopérative d'habitat (COHAPRES), vise à offrir des logements à des journalistes et techniciens des médias sénégalais. Les bénéficiaires de ces parcelles auront l'opportunité d'accéder à des logements dans un environnement spécialement conçu pour répondre à leurs besoins. La cérémonie a été présidée par le distingué Directeur de la Communication du ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Ousseynou Dieng, qui estime que le ministère de tutelle ne ménagera aucun effort pour accompagner cette initiative de l'APRES.



