AUDIO- Eradication du Coronavirus au Sénégal: Imam Cheikh Tidiane Cissé de Médina Baye offre la recette miracle Rédigé par leral.net le Dimanche 15 Mars 2020 à 20:00 | | 0 commentaire(s)| Les Sénégalais peuvent espérer trouver la solution du mal du Coronavirus qui fait des ravages dans le monde. Puisque des érudits s’y mettent et restent disposer à gratifier les populations de recettes miracles, tirés des écrits et secrets de Baye Niass. Cheikh Tidiane Cissé, éminent érudits, membre de la famille de Baye Niass, va sacrifier un bœuf, dont la viande sera distribuée à des demandeurs.

« Point de mal sans solutions », a-t-on, l’habitude d’entendre. Il est possible d’espérer que les jours du Coronavirus sont comptés, si évidemment les Sénégalais s’approprient de la solution qui leur sera soumise demain lundi. Recevant l’autorisation du Khalife de de Médina Baye, Cheikh Tidiane Cissé, vice Khalife, a décidé de révéler dès demain, lundi à Sacré-Cœur, cette solution, tant attendue pour finir avec le mal. Se basant sur le savoir enfoui de Baye Niass, il a décidé d’immoler ou de sacrifier un bœuf. Sur cet animal, sera récité à son oreille de droite des versets de la solution.



Ainsi, ceux qui veulent se procurer de ce viande de bœuf, destinée à ce sacrifice doivent faire des commandes sur le numéro 77 435 91 91. Le Kilogramme de viande de ce bœuf du sacrifice s’échange à un prix de 7 000 FCfa. Ceux qui veulent moins d’un Kg devront suivre la même recommandation, c’est-à-dire s’inscrire à partir de ce numéro mis à disposition.



D’après le marabout Cheikh Tidiane Cissé, ceux qui ratent cette opportunité ne peuvent se rattraper que le mercredi suivant. Il a décidé de faire cette même, opération à Kaolack pour aider à se tirer d’affaires du Coronavirus. Cheikh Tidiane Cissé promet que toute personne goûté et faire goûter la viande de ce bœuf du sacrifice, sera définitivement épargnée du mal du Coronavirus et des autres maladies ravageuses de son genre.



N’empêche, il a profité de cette tribune offerte par Leral, pour demander au Sénégalais de réciter « Salamoune Hawlaan Miin Rabin Rahimi » 131 fois par jour ou de réciter après chaque prière 1 000 fois « Yalatif » + 100 Salatoul Fatihi.



Donc, l’espoir est permis pour ceux savent décider à saisir des opportunités dans des situations difficiles ou compliquées.

