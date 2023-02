Abbé Jacques François Diouf: « La fragilité de l’être humain explique le Mercredi des Cendres »

Mercredi 22 Février 2023

Abbé Jacques François Diouf, Curé de la Cathédrale du Souvenir africain, évoque le Mercredi des Cendres qui s’explique par la fragilité de l’être humain. En effet, l’acceptation de cette cendre signifie que le croyant catholique reconnaît sa fragilité. Cette cendre indique l’aboutissement de l’être humain, né poussière et qui finira poussière. A travers cette image, il invite le croyant à une introspection et à une prise de conscience de son existence éphémère. D’après Abbé Diouf, l’être humain doit s’investir à une dévotion totale aux recommandations de Dieu. Et, il appelle les fidèles à se consacrer davantage à une pratique assidue de prières et d’aumônes.