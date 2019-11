Abdou Karim FOFANA: "Nous allons continuer la lutte contre les encombrements et mettre des projets de lois..." A l'issue des travaux, le Ministre Abdou Karim FOFANA, a fait face à la presse à l’hôtel « Terrou Bi » pour présenter les points retenues pour le Grand Prix du Chef de l'Etat pour la Propreté et pour la Journée mensuelle de la propreté.

Rédigé par leral.net le Samedi 30 Novembre 2019 à 17:29 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos