Abdou Karim Fofana à Ndengler "je ne vous ai jamais demandé de laisser vos terres..." (Vidéo)

En visite ce mardi 14 juillet à Ndengler, en compagnie du ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Urbanisme du Logement et de l'Hygiène publique a tenu à rétablir les faits liés à la nature de sa médiation dans l'affaire opposant les populations de Ndengler à la Sédima.

Prenant à témoin le chef de village de Ndengler et les autres représentants du village avec qui il s'entretient régulièrement, Abdou Karim Fofana a rappelé n'avoir jamais demandé aux populations de laisser leurs terres à Sédima en échange d'autres terres contrairement à ce qui a été dit dans quelques organes de presse.



Il s'agissait simplement, comme on peut l'entendre sur cette vidéo, de rapporter à chaque partie les propositions de l'autre, ce qui est la base d'une médiation. Ainsi a-t-il rapporté la proposition de la Sédima relative à l'aménagement d'autres terres pour les paysans de Ndengler et celle des populations demandant à continuer d'occuper les terres objet du litige même s'ils n'excluent pas des perspectives de collaboration avec l'entreprise. A ce stade, les négociations se poursuivent et une solution pourrait être trouvée grâce notamment à la complémentarité entre le ministre de l’Urbanisme et son homologue de l'Intérieur.