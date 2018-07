Abdoul Mbaye renonce à sa nationalité française

Rédigé par La rédaction de leral.net le 12 Juillet 2018 à 10:47 | Lu 259 fois

L’ancien Premier ministre Abdoul Mbaye, invité de Pape Ngagne Diagne, hier mercredi dans l’émission » Faram Facce », a déclaré qu’il ne « dispose plus de la nationalité française ». Selon lui, il avait demandé à ce que sa nationalité française soit annulée auprès des autorités françaises. Et M. Mbaye de rappeler que lorsqu’il était Premier ministre, il avait bien une double nationalité. Avant d’ajouter que »sa mère est française et son père sénégalais »