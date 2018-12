Abdoulaye Baldé : « La responsabilité pénale est individuelle. J'ai mon dossier et Karim Wade a son dossier »

Ami et fidèle collaborateur de Karim Wade, tout-puissant homme fort du régime libéral, Abdoulaye Baldé n'aimerait surtout pas entendre les gens dire qu'il a trahi Wade-fils. "Je ne considère pas que j'ai trahi Karim Wade. Nous ne sommes plus de le même parti, il suit sa trajectoire, moi, je suis la mienne", a-t-l déclaré, sur le plateau de Grand jury de Rfm, de ce dimanche.



Il clame son amitié avec le fils du président Wade. "Karim est, reste et demeure un ami. On s'est parlés la dernière fois quand j'étais en France", a-t-l indiqué. Pourquoi Karim a été emprisonné et non pas lui alors qu'il a été plus son plus proche collaborateur. Baldé répond : "La responsabilité pénale est individuelle. J'ai un dossier personnel, lui, Karim Wade, a son dossier personnel. Nous n'avons pas été jugés pour détournement de deniers publics. La justice a audité la gestion de l'Anoci et rien ne nous a été reproché. Karim a été jugé dans le cadre de l'enrichissement illicite".



L'ancien directeur exécutif de l'Anoci précise également qu'il n'était pas courant de rien tout dans l'affaire Karim Wade. Quid de la condamnation de Karim par la Crei. Baldé trouve que c'est injuste. "Les faits qui lui sont reprochés ne sont pas avérés. Les accusations contre Karim sont fallacieuses", a-t-il indiqué.



Source Seneweb

