Abdoulaye Baldé sur Invest In Senegal : issues de plus de 70 pays, plus de 3000 personnes ont été accueillies

Le Forum Invest In Senegal 2023 de ce mois de Juillet a connu un large succès, selon Abdoulaye Balde, le Directeur général de l’APIX, organisateur de cette rencontre. Sur plus de 2000 participants attendus, issues de plus de 70 pays, plus de 3000 personnes ont répondu à cet important appel. Sur le plan national, toutes les régions ont soumis leur projet de développement, hormis Kaffrine et Sédhiou, soit 80 projets dont plus 50 retenus selon les critères de sélection… .