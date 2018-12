Abdoulaye Diouf Sarr: "Les personnes âgées méritent notre gratitude, notre respect et notre grande affection"

Le ministre de Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr a réaffirmé samedi la volonté de son département à la prise en charge des préoccupations des personnes du 3è âge. Il procédait, en compagnie de la Premier dame, Marieme Faye Sall, au lancement du projet dénommé « Rahma », qui a pour but d’apporter une assistance aux personnes âgées par des consultations gratuites à domicile et l’amélioration de leur cadre de vie entre autres.



