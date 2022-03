Abdoulaye M.Guissé quitte YAW et les accuse d'"holigans financiers et fonciers", les raisons du divorce Rédigé par leral.net le Jeudi 24 Mars 2022 à 05:20 | | 2 commentaire(s)| Abdoulaye Mamadou Guissé, Sg de Foula ak Fayda, a quitté la coalition Yewwi Askan Wi, traitant de tous les noms les leaders, Ousmane Sonko, Khalifa Sall et Malick Gackou: "ce sont eux qui décident de tout dans cette coalition, ils ne respectent personne. Pire, où est l'argent qu'on avait cotisé? Ils s'en sont servis pour battre campagne de leur côté", a-t-il accusé. Il poursuit: "Ousmane Sonko a dit qu'il n'a battu que quatre jours de campagne et a gagné Ziguinchor. Moi, je n'ai pas battu campagne et on a perdu Pikine. Comment comprendre sur 557 communes, on n'a aucun candidat?", a-t-il fulminé.



