Abdourahmane Baldé dit Doura: Un self-made man au service du Fouladou

Nommé il y a quelques mois, Directeur général de La Lonase, Abdourahmane Baldé dit Doura est devenu incontournable dans le landerneau politique à Kolda. Au Fouladou, le président du Mouvement Kolda Debout (Mkd) gagne davantage le cœur des populations grâce à ses mille et une actions de bienfaisances et de bienséances.

« Aux âmes bien nées, la valeur n’atteint point le nombre d’années ». L’adage lui colle bien à la peau. Trentenaire, mine gaie et sourire facile, Abdourahmane Baldé, plus connu sous le sobriquet de Doura, s’assoit desormais à la table des grands. A force de travail acharné et de fortes convictions, ce self-made man est devenu incontournable dans le landerneau politique à Kolda. Le jeune loup aux dents longues est désormais plongé dans une lutte âpre de positionnement à Kolda. Mais porté par la force et la fougue de jeunesse, il fait son bonhomme de chemin politique. Sans tares. Sans crier gare.

Fidèle allié du Premier ministre, Amadou Bâ, qu’il appelle affectueusement « papa », l’actuel Directeur général de La Lonase tisse sa toile. Doucement mais sûrement. Périodiquement mais méthodiquement. Partout à Kolda, souffle le nouveau vent porté par Doura. C’est parce que AB (diminutif de Abdourahmane Baldé) a fait du social le socle de sa politique. C’est un bon samaritain qui aide sans compter et donne sans calculer. La dotation en octobre 2023 de 24 000 Kits scolaires à toutes les écoles élémentaires de la commune de Kolda en est une parfaite illustration. Mais cet acte n’est qu’une petite goutte dans un océan de bienfaits et de bienfaisances à l’endroit des populations de Kolda, tous âges confondus. Visites et prises en charge médicales, consultations ophtalmologiques, construction et équipement de cases de santé couronnées de journées de consultation médicale gratuite et de distribution de médicaments, de lunettes et d’équipement médicaux, dons d’aliments et assistance sociale, ainsi que des subventions et équipements des Asc… Tout y passe.

« Doura est le Lion du Fouladou. C’est un jeune qui se bat et soutient beaucoup les Koldois et les Sénégalais de quel bord qu’ils soient », témoigne Lombi Seydi, une « badiène niou gox » très respectée au Fouladou.

Juriste et fiscaliste de formation titulaire d’une maîtrise en Droit des affaires et d’un Master 2 en Droit fiscal, Doura a osé très tôt arpenter le chemin sinueux de la politique. Avec tous les risques et échecs encourus. Sa ferme volonté de changer le quotidien de ses concitoyens a pris le dessus sur la peur. Petit à petit, Abdourahmane Baldé s’est fait une base politique solide sur la terre du Fouladou. Il apporte une touche et approche originales axées sur du concret. Ce qui lui a valu tendresse et sympathie de la part des Koldois. Le résultat est sans équivoque. Sous la bannière de son Mouvement Kolda Debout (Mkd), Doura, « l’étoile filante du Fouladou », talonne le maire sortant Abdoulaye Bibi Baldé classé deuxième aux dernières élections locales qui ont consacré l’élection de Mame Boye Diao à la tête de la Mairie de Kolda. Pour autant, AB ne baisse pas les bras. Il s’arme de courage et remobilise ses troupes. Il participe ainsi à la victoire au forceps de la coalition présidentielle aux Législatives de 2023.

La nomination de Amadou Bâ au poste de chef du gouvernement lui confère un nouveau statut. Sa loyauté indéfectible et sa fidélité sans faille envers le nouveau Premier ministre seront payant. Le Directeur général de AB Partners, société privée spécialisée dans les affaires juridiques, la fiscalité, la finance, la comptabilité, les ressources humaines, le foncier et l’immobilier, est promu Directeur général de La Lonase dans le gouvernement de AB2. Une fonction qui lui offre une longueur d’avance et une bonne marge financière. Depuis le lancement du parrainage citoyen en vue de l’élection présidentielle de 2024, Doura multiplie les visites de terrains au Fouladou et ailleurs. Son principal objectif : parrainer Amadou Bâ mais surtout l’élire dès le premier tour à la prochaine joute présidentielle. Une lourde mission. Mais impossible n’est pas AB. Le jeune homme est armé de courage et d’abnégation et titille le sommet « AB est un homme de cœur, persévérant et résilient. C’est un jeune tenace et altruiste », renchérit Dicory Seydi, un de ses « lieutenants ».

Ibrahima KANDE

Source : https://lesoleil.sn/abdourahmane-balde-dit-doura-u...