Abibou Mbaye de la RTS après l'audition à la SU d'Abass Sow: "Nous ne sollicitions aucune médiation "

Suite à une plainte de leur Directeur Général (Racine Talla), le trio de syndicalistes de la RTS convoqué a déféré ce lundi matin à la convocation des limiers de la Sureté Urbaine de Dakar.

Abass Sow, qui a ouvert le bal, a été "cuisiné" (entendu) durant cinq tours d'horloge. Mais, le secrétaire général adjoint du Synpics-Rts (Sow) a été imperturbable. Des sources de dakarposte nous soufflent que notre confrère, illustre fils de la région naturelle de (la Casamance), a été droit dans ses bottes.



"Nous gardons tous la même attitude ferme et déterminée, parce que nous avons la conscience tranquille. Les enquêteurs pourront se référer aux 16 points (publié ci-dessous par dakarposte). Et, croyez-moi nous ne sollicitions aucune médiation encore moins quémandeur d'une quelconque clémence. Que Justice soit faite. Ce combat va continuer jusqu'à ce que cette mauvaise gestion, calamiteuse, nébuleuse...se termine. Vous avez vu notre mobilisation. Nous nous dresserons jusqu'à ce que l’entreprise soit à nouveau sur de bons rails" laissera entendre Abibou Mbaye, une des pièces maîtresses de la RTS



Aux dernières nouvelles, les deux autres convoqués, Moustapha Cissé (technicien et secrétaire général du Synpics-Rts) et Cheikh Brahim Ndiaye (secrétaire général de la section Cnts-Rts) passeront devant les limiers de la SU demain et après demain

Source : https://www.exclusif.net/Abibou-Mbaye-de-la-RTS-ap...