Accès à l'Electricité: GMS charge Macky Sall, ministres et directeurs de détourner des milliards Rédigé par leral.net le Vendredi 2 Décembre 2022 à 16:36 | | 0 commentaire(s)| Comme à son habitude, Guy Marius Sagna a attaqué le Président Macky Sall, son régime, ainsi que ministres et directeurs qui 'détournent l'argent du peuple et s'en servent dans leurs familles respectives", a-t-il dit. A l'en croire, "certains villages dans les régions du sud qui n’ont pas d’électricité". Il estime que l’électricité est primordiale dans un pays, a-t-il rappelé Madame le ministre du Pétrole et des Energies, Sophie Gladyma



