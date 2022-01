Accès à l’eau et à l’électricité: Saré Gayo et environs dans un véritable embarras Rédigé par leral.net le Vendredi 7 Janvier 2022 à 15:42 | | 0 commentaire(s)| L'accès à l’eau et l’électricité est un véritable embarras pour les populations de Saré Gayo et environs. Très remontés contre le maire de leur localité, ils ont crié leur ras-le-bol dans ce point de presse. Par ailleurs, ils soulignent que la seule petite case de santé qui existe dans leur commune, n’est pas équipée, mais aussi, ils rencontrent beaucoup de difficultés quant à l’école élémentaire…



