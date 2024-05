Accès des populations à l'assainissement d'ici 2030: Un des défis majeurs du gouvernement sénégalais

Le Directeur de l'Assainissement au ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Omar Sène a fait remarquer que l’un des défis majeurs du gouvernement sénégalais, est d'assurer que toute la population ait accès à l'assainissement d'ici 2030. Il a partagé cette perspective, lors d'un atelier régional à Dakar, organisé par le Groupe Réflexe Wash/Réseau Think-Tank UEMOA. Cet événement avait pour objectif de discuter des résultats du projet WASPA et d'autres initiatives dans le domaine WASH. Sous le thème "La Recherche comme levier d'accélération de l'accès universel aux services de bases sûrs en Afrique de l'Ouest", cette session de formation a réuni des experts et des acteurs du secteur, pour aborder les défis et les solutions en matière d'assainissement.