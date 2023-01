Accident de Sakal: L'appel de Abdou Lahat Ndiaye à l'Etat et, à la population Rédigé par leral.net le Mardi 17 Janvier 2023 à 12:27 | | 0 commentaire(s)| L'accident mortel de Sakal continue de susciter des réactions. Dénonçant la série d'accidents au Sénégal, Abdou Lahat Ndiaye, a souligné que les responsabilités sont partagées entre l'Etat et la population. Il appelle les Sénégalais à la raison et invite le chef de l'Etat à veiller à la protection de la population..



