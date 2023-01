Accident de Sakal : Moustapha Diop, Maire de Louga, a loué la promptitude et la mobilisation de la République Rédigé par leral.net le Mardi 17 Janvier 2023 à 19:01 | | 0 commentaire(s)| Moustapha Diop, Ministre de l’Industrie et de la Petite et Moyenne Industrie, venu donner son sang après l’accident survenu, dans le périmètre communal de Sakal. Conscient que c’est pénible de perdre des parents et autant de membres de famille, il appelle à rester stoïque et à croire davantage en Dieu, qui décide de tout. Le Maire de Louga a loué la promptitude et la mobilisation de plusieurs entités de la République et de citoyens simples, pour assister les blessés et les morts. Moustapha Diop recommande d’éviter d’imputer la responsabilité de cet accident à quoi que ce soit. Mais, de concevoir seulement, que c’est Dieu qui en a décidé ainsi. Le reste, il demande à prier pour les morts et à souhaiter aux blessés un prompt rétablissement.



