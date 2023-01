Accident de Sakal : Ousmane Dièye, Imam de Sakal, invite les parents des disparus et des blessés, à accepter la volonté divine Rédigé par leral.net le Mardi 17 Janvier 2023 à 18:50 | | 0 commentaire(s)| Ousmane Dièye, Imam de Sakal, présent sur les lieux de l’accident de sa localité, a évoqué des versets coraniques tirés du Saint Coran, pour encourager les parents des défunts et des blessés, à accepter la volonté divine. Connaissant une bonne partie des disparus et des blessés, il regrette la récurrence des accidents de la route. Ainsi, il apprécie de manière positive, l’assistance et la diligence de l’Etat apportées aux victimes. Mais, il insiste sur la prise de mesures drastiques pour freiner l’ardeur des indisciplinés de la route. L’Etat, exhorte-t-on, doit être plus répressif, tout en élargissant les routes afin de les mettre dans un meilleur état.



