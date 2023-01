Accident de Sakal : Ousmane Sakal Dieng, Maire de la Commune, se dit peiné de voir des parents périr tragiquement

Ousmane Sakal Dieng, Maire de la Commune de Sakal, venu donner de son sang, après l’accident survenu dans son périmètre communal, se dit peiné de voir des parents périr tragiquement dans un accident de la route. Il demande à tous les citoyens de venir assister les blessés et d'offrir de leur sang afin de sauver des vies. D’après le Maire, tous les morts sont de sa Commune et certains sont des connaissances très proches. Donc, il appelle à plus de prudence. Ainsi, il demande que des concertations soient tenues afin de sensibiliser ou de faire prendre conscience des dangers de la route.