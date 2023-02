Accident mortel sur l’autoroute : Un choc entre un moto Jakarta et un tricycle fait un mort et un blessé grave Rédigé par leral.net le Samedi 18 Février 2023 à 01:14 | | 0 commentaire(s)|

La faucheuse continue sa ronde infernale sur la route avec ces multiples accidents mortels. Ce vendredi aux environs de 22h, un violent choc a été signalé sur l’autoroute à hauteur de Hann Maristes. L’accident a eu lieu entre une moto Jakarta qui venait de Castors et une autre moto « tricycle » qui partait de Sandaga pour rallier la banlieue. Un mort a été enregistré. Ce dernier, qui meurt sur le coup était aussi à côté du conducteur du tricycle qui est d’ailleurs, selon les informations de Dakaractu, de nationalité Guinéenne. L’une des deux autres victimes, gravement blessée, a été évacuée en urgence à l’hôpital.

