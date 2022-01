Accueil populaire et triomphal des Podorois pour Mamadou Racine Sy Rédigé par leral.net le Vendredi 14 Janvier 2022 à 21:36 | | 0 commentaire(s)|

La ville de Podor a vibré hier dans la soirée en accueillant Mamadou Racine Sy, candidat de Benno Bokk Yakaar, dans une liesse populaire indescriptible.



Dès l'entrée de la ville, une foule immense avec à sa tête, l'ancienne députée Aminata Sall dite Astel et Assane Mbodji, President du comité électoral communal de Benno Bokk Yakaar.



Cette manifestation montre à quel point Podor a déjà choisi son maire en la personne du Président Racine Sy.



À la clé, des refrains en Puular du genre" Baba Racine Arri", comprenez "Baba Racine est arrivé".



Une fois dans son fief de Souima, avec son impressionnant cortège, Racine Sy, très ému, a pris la parole en remerciant Madame le Maire Aissata Tall Sall, pour son engagement indéfectible pour le triomphe de la coalition Benno Bokk Yakaar.



Le leader et candidat à la mairie de la ville a promis une large victoire, de plus de 80% au soir du 23 janvier 2022.





