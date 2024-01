Accusations de corruption et de conflits d’intérêts: Le juge constitutionnel Cheikh Ndiaye a saisi le Parquet de Dakar d’une plainte Rédigé par leral.net le Lundi 29 Janvier 2024 à 15:11 | | 0 commentaire(s)|

Alors que la Commission des Lois de l’Assemblée nationale se réuni ce lundi pour se pencher sur la commission d’enquête parlementaire proposée par le Parti démocratique sénégalais (Pds), les accusations de « corruption » présumée , de « connexions dodouteuses » et de « conflits d’intérêt » portées par la formation libérale à l’encontre deux certains juges du Conseil constitutionnel suite […] Alors que la Commission des Lois de l’Assemblée nationale se réuni ce lundi pour se pencher sur la commission d’enquête parlementaire proposée par le Parti démocratique sénégalais (Pds), les accusations de « corruption » présumée , de « connexions dodouteuses » et de « conflits d’intérêt » portées par la formation libérale à l’encontre deux certains juges du Conseil constitutionnel suite à la publication de la liste des candidats retenus pour la présidentielle du 25 février prochain ont pris une nouvelle tournure. En effet, le juge Cheikh Ndiaye, une des personnalités citées dans cette affaire, a déposé une plainte ce jour 29 janvier 2024 au Parquet de Dakar pour « outrage à magistrat, diffamation, discrédit sur une décision de justice, entre autres infractions », informe son avocat, Me Bamba Cissé, à travers une note. Ce dernier de souligner que ladite plainte vise les « les auteurs non identifiés de la déclaration non signée d’un parti politique évoquant des faits de corruption et de collusion avec certains hommes politiques, ainsi que contre toute personne ayant relayé directement ou indirectement ces accusations diffamatoires et mensongères à son encontre ».



Source : Source : https://lesoleil.sn/accusations-de-corruption-et-d...

