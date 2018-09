Achat de parrainages: Mimi Touré réclame des sanctions contre le maire de Touba

L’envoyée spéciale du chef de l’Etat, Aminata Touré, par ailleurs chargée du pôle parrainage de Benno Bokk Yaakaar juge "regrettable" les agissements du maire de Touba, Abdou Lahad Kâ. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, ce dernier a été filmé entrain, de proposer aux chefs de village une somme de 50.000 F Cfa pour le parrainage du candidat Macky Sall. "C’est tout à fait regrettable, martèle Mimi Touré. Moi je me dissocie et le président de la République se dissocie totalement de cette pratique".



L’invitée de l’émission "Grand Jury" sur la RFM citée par "Les Echos", propose des sanctions contre le responsable de l’Apr qui selon elle, a commis un acte répréhensible. "Je pense qu’il faut appliquer ce que dit la loi. Elle est relativement claire en la matière et il faut l’appliquer sans distinction d’appartenance politique", lance-t-elle.