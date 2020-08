Achoura et Covid-19 : Les vœux de Malick Gakou... Rédigé par leral.net le Samedi 29 Août 2020 à 23:49 | | 0 commentaire(s)|

La célébration de l'Achoura est une occasion pour moi de souhaiter à toute la communauté une bonne et heureuse année musulmane.

Puisse Allah soubhanahou wa tahala accepter nos prières et absoudre nos péchés.

Que notre cher pays sorte de toutes les difficultés liées à cette pandémie pour se remettre sur les rails d'un développement harmonieux.



Malick Gakou

Président du Grand Parti

