Acte social de PASTEF à Saint-Louis : Circoncision gratuite pour plus de 100 enfants Rédigé par leral.net le Vendredi 2 Août 2024 à 14:59 | | 0 commentaire(s)| Depuis leur arrivée au pouvoir, les responsables du parti PASTEF ne ratent aucune occasion pour traduire en acte leur devise “ le don de soi pour la patrie “. Ainsi, les Patriotes des quartiers Diaminar, Eaux claires, Médina courses et Camp des gardes, viennent de circoncire gratuitement plus de 100 enfants issus de familles démunis. Un acte hautement salué par les populations. Une grande première à Saint-Louis. Cependant ces responsables comptent pérenniser ces genres d'activités pour le bien-être social de leurs concitoyens.





Accueil Envoyer à un ami Partager