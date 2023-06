Actes de vandalisme: La Cojer dénonce une volonté d’installer le chaos

Apres avoir félicité la justice sénégalaise et s'être incliné devant la memoire des pertes humaines, lors des manifestations enregistrées à dakar et dans le reste du pays, la Convergence des jeunesses républicaines fustige ce qu'elle appelle " les actes de banditisme notoire", remarquées ces derniers jours. Ces jeunes de l'APR pensent que le projet d'une certaine opposition est d'installer le chaos et de favoriser la disparition de la République.

