Actualité du moment : Birahim Touré pas fâché contre nos FDS, mais contre le CORED et certains patrons de presse... Rédigé par leral.net le Vendredi 31 Mai 2024 à 14:31 | | 0 commentaire(s)| L’actualité du moment dominée par les interpellations des journalistes, le jurnaliste Birahim Touré de Leral Tv, s’exprimant dans l'émission "Direct", a tenu à souligner qu’il renouvelle son soutien à nos confrères de "Tribune" et "Le Quotidien", mais n’est nullement fâché contre nos forces de défense et de sécurité, cependant contre le CORED, organe de régulation des médias et certains patrons de presse...Pourquoi ? Suivons ses arguments…



