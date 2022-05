Adji Mergane Kanouté, députée: « Aux élections législatives, BBY va donner au Président Sall, une écrasante majorité à l’Assemblée nationale » Rédigé par leral.net le Mardi 31 Mai 2022 à 20:45 | | 0 commentaire(s)| Adji Mergane Kanouté, députée à l’Assemblée nationale, invitée de Grand Entretien de Leral loue le mérite de la Coalition BBY. Après la publication de la liste des investitures aux élections législatives de juillet 2022, elle n’a noté aucune contestation des leaders de sa coalition. Ces derniers, ont accepté à l’image du Chef de l’Etat, la liste des investis. Ce qui montre, d’après elle, que ces leaders milite pour l’intérêt national et non pour des intérêts cryto-personnels. Pour elle, les élections locales sont plus complexes. Certains leaders avaient décidé d’aller à ces élections avec leurs propres listes dans certaines localités. Mais, dans cette coalition, une discipline a été relevée. Personne, constate-t-elle, n’a rien contesté.

L’opposition doit arrêter d’essayer de manipuler l’opinion. Elle précise que les listes de Yaw et BBY ont été rejetées au niveau de la commission de validation, constitués de membres de la société civile et des éléments indépendants.



Si l’opposition estime que cette décision est injuste, indique-t-elle, elle pourra déposer un recours au Conseil Constitutionnel. Et dans ces élections législatives, BBY va donner au Président de la République, une écrasante majorité à l’Assemblée nationale.



