Adji Sarr à Ousmane Sonko: "Khalé binga done diokh ordre maguena, liwone wonina"

Après le live de Ousmane Sonko hier tard dans la nuit, Adji Sarr s'est fendue d'une réponse à Sénégalaise TV où elle n'a pas raté ce dernier. A l'en croire, Ousmane Sonko a dit des contre-vérités dans son live, arguant qu'il a répondu à toutes les questions. "Tu n'as rien dit, tu n'as répondu à aucune question. Il faut savoir que la fillette à qui tu donnais des ordres a grandi, plus rien ne sera comme avant. Khalé binga done diokh ay ordre magna, liwone woni na", a-t-elle dit. Avant de traiter le leader de Pastef d'irresponsable.



