Administration sénégalaise : Ousmane Sonko souligne la nécessité de l’assainir, afin qu’elle « redevienne un outil au service du citoyen »

« L’administration enfin qui aurait mérité d’être primée monsieur le ministre de la Fonction publique. Puisqu’en tant que chef du gouvernement et en tant qu’ancien fonctionnaire malheureusement radié, je pu vous assurer que le plus grand combat pour les prochains mois et les prochaines années, est celui de l’assainissement de notre administration, qui souffre de beaucoup de maux liés à la qualité du service à l’usager. Il faut que l’administration redevienne un outil au service du citoyen. Il faut que cette administration redevienne une administration du développement. Elle ne l’est pas ou elle ne l’est pas suffisamment aujourd’hui », a-t-il souligné ce lundi 23 décembre 2024, au Centre international de conférence Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio.

Sur les 12 projets finalistes, 3 ont été primés par les initiateurs de cette première édition du Gov’athon. Ainsi, à l’entame de son propos, le Premier ministre a d’abord annoncé que les 9 autres projets recevront également chacun une prime de 3 millions de francs Cfa, au moins. Ce, pour les encourager davantage à persévérer dans cette voie qui, selon lui, est la seule voie de sortie de crise pour le Sénégal.

Sur place, le chef du gouvernement s’est également réjoui du contenu et de la qualité des projets sélectionnés pour cette 1 ère édition du Gov’athon. « J’ai senti une jeunesse déterminée, convaincue mais surtout une jeunesse qui sait s’être appropriée du projet de développement structurel, de rupture mais de relance de qui devait être notre trajectoire depuis le début. En vous écoutant, les uns et les autres, je me suis senti parler et réfléchir. Je me suis dit enfin, voilà des Sénégalais, certes très jeunes, mais qui semblent avoir compris les options qui sont les nôtres, celles d’un développement endogène porté par son peuple, basé sur l’expertise locale, qui s’enrichit de tous les apports, mais un développement endogène porteur de souveraineté, de prospérité qui sera partagé de manière juste et équitable par tous les Sénégalais », s’est réjoui Ousmane Sonko.

Il ajoute : « Vous avez fait des expositions, des thématiques qui nous ont chères dans notre programme ont été abordées. L’agriculture, vous savez très bien que le cœur de notre programme, c’est le secteur primaire qui doit alimenter un secteur secondaire, et donc la phase industrielle pour pouvoir aller vers la distribution, et donc, le secteur tertiaire. Et le poumon de ce secteur primaire, c’est l’agriculture qui aujourd’hui, continue à souffrir des erreurs du passé, des mauvais choix, qui est confronté à un problème de faibles rendements. Pour la principale culture qui est l’arachide, nous peinons à atteindre la barre des 500 à 800 kilos à l’hectare là où ailleurs on fait énormément plus. Et aujourd’hui, des jeunes de ce pays nous ont démontré qu’il est possible de faire beaucoup mieux, et gérer les problématiques liées à la santé des producteurs mais également améliorer leur rendement, notamment en limitant les pertes post-récoltes ».

Pour l’éducation et la formation, le Premier ministre soutient que ces secteurs « continuent à souffrir également d’un certain nombre de problèmes liés à la faiblesse des infrastructures, à la mauvaise orientation des investissements et évidemment la qualité des enseignements ». Pour lui, les deux ou trois projets qui ont été présentés sur l’éducation, intègrent parfaitement « les problématiques de la corruption, de la sécurité, de la documentation, du handicap et même du chômage, qui polluent le secteur.