Adoption sans débats de la LFI demandée par le PM : « C’est une trahison envers ce peuple... » (Abdou Mbow, député)

L’ancien président de groupe parlementaire BBY s’est indigné d’entendre que le premier ministre Ousmane Sonko va engager son gouvernement pour l’adoption de la loi de finances initiale de 2025. Abdou Mbow croit fermement que « l’avenir du Sénégal est menacé ».





Pour la première fois dans l’histoire politique du Sénégal, dira le parlementaire, « Ousmane Sonko , premier Ministre de la République va engager le gouvernement Samedi pour qu’on adopte la LFI 2025( Budget du Sénégal) sans débat ». Selon le député, en utilisant cet artifice, « il faut que les sénégalais sachent que leurs finances publiques vont être gérées dans la plus grande opacité. Le gouvernement a souhaité utiliser la force pour qu’on vote le budget sans débat. Une trahison envers ce peuple à qui on a promis la transparence, une gestion claire et un « jub - jubbal- jubatti. Sous Ousmane Sonko et Diomaye Faye , adieu la transparence », conclut l’ancien président de groupe parlementaire.



Dans une intervention sur le Jt de 20h de la Rts, le ministre du travail, de l’emploi et des relations avec les institutions, Abass Fall a informé que le premier ministre, après sa DPG ce vendredi, va revenir à l'Assemblée nationale, le samedi, pour engager la responsabilité du gouvernement. Une option réglementaire, dira t-il car, « la Constitution le permet ».

