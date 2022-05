Aéroport: La prise en charge des dysfonctionnements récurrents, dénoncée Rédigé par leral.net le Lundi 16 Mai 2022 à 23:24 | | 0 commentaire(s)| L’Intersyndicale des travailleurs de l’Aviation Civile et du secteur des Transports Aériens a exposé la situation préoccupante qui prévaut au niveau de la plateforme aéroportuaire. Il dénonce le non respect, par la tutelle, des engagements pris vis à vis des représentants des travailleurs, tout en réclamant la tenue régulière des réunions périodiques bipartites. Et sur le statut de l’ANACIM, il demande le changement de statut d’organe d’exécution à celui d’organe de régulation.

L’Intersyndicale regrette le manque de diligence dans la prise de mesures d’accompagnement pour la formation, le transport, la restauration, l’organisation des vacations et des temps de repos, etc. Il réclame l’ouverture de la participation au capital de la société de gestion LAS SA.



Ces travailleurs, frustrés, fustigent l’immobilisme entretenu pour la mise en œuvre des accords relatifs à l’octroi de 5% de parts aux travailleurs des services opérationnels de l’Aéroport sur les 34 % de parts de l’Etat dans la société de gestion LAS SA que les travailleurs attendent depuis décembre 2017, date de la mise en service de AIBD.

