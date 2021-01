Affaire 17 millions FCFA : La société Tiak-Tiak apporte des éclairages

L’histoire du livreur qui avait simulé une agression occasionnant le vol de 17 millions FCFA fait réagir la société de livraison Tiak-Tiak. Dans un communiqué qui nous est parvenu, la direction de ladite société précise que « Tiak-Tiak n’est mêlée ni de près, ni de loin à cette histoire, et nos tiak-tiak ne disparaissent pas avec l’argent ou les produits des clients. Ils sont formés à toujours rester professionnels et toutes les garanties sont prises pour que les courses soit effectuées en temps et en heure et dans les meilleures conditions. »



Le même document rappelle également que Tiak-Tiak est une société créée au Sénégal depuis 2013. « Une marque déposée qui se voit depuis quelques jours discréditée par des articles publiés par certains médias sénégalais. La marque est utilisée au Sénégal pour désigner les livreurs, la livraison ou le fait de faire livrer des produits ou de l’argent », souligne le communiqué.

