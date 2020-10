Affaire Akilee : De hauts responsables de la Senelec entendus par l?Ofnac Rédigé par leral.net le Vendredi 16 Octobre 2020 à 17:14 | | 0 commentaire(s)|

La polémique suscitée par le contrat décennal signé en février 2019 entre la Société nationale d’électricité du Sénégal (Senelec) et son partenaire Akilee pour l’installation de compteurs intelligents, est loin de connaître son épilogue. Des personnes qui occupent des postes de responsabilité au niveau de la Direction général de la Senelec sont en train d’être auditionnées par l’Office nationale de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac). Une dizaine de directeurs convoquées discrètement La révélation a été faite par des sources proches du dossier au journal « Les Echos ». A les en croire, une dizaine de directeurs sont en train d’être convoqués discrètement par un huissier de justice avec la mention « Confidentiel ». Les mêmes sources de préciser que si l’Ofnac opte pour cette démarche, c’est pour d’abord, la sécurité des uns et des autres, mais aussi éviter des fuites sur les noms des personnes qui vont être convoquées. Rappel Pour rappel, le syndicat des cadres de la Senelec avait saisi les autorités des corps de contrôle de l’Etat (Cour des comptes, Ige, Ofnac et Armp). Ses membres avaient invité ces corps de contrôle à envoyer une mission à la Direction générale de la Senelec, pour enquêter, en plus du contrat entre Senelec Sa et Akilee Sa, sur les autres contrats que Makhtar Cissé a signés à l’époque avec Excelec, Nsic, Blf, Edf-in, Sonam, Amsa.



Source : Source : http://www.senemedia.com/annonce-31440-affaire-aki...

Accueil Envoyer à un ami Partager