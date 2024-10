Affaire Alexandra : Le message d’une maman dévastée Rédigé par leral.net le Mercredi 9 Octobre 2024 à 22:47 | | 0 commentaire(s)|

XALIMANEWS- L’histoire d’Alexandra, du nom de la jeune fille congolaise, retrouvée morte dans une rivière au Canada a secoué la toile ces dernières heures. Le décès de l’étudiante a particulièrement choqué les internautes au regard des sorties émouvantes de sa mère qui avait d’abord signalé sa disparition dans des mots poignants. Mardi soir, à l’annonce […] XALIMANEWS- L’histoire d’Alexandra, du nom de la jeune fille congolaise, retrouvée morte dans une rivière au Canada a secoué la toile ces dernières heures. Le décès de l’étudiante a particulièrement choqué les internautes au regard des sorties émouvantes de sa mère qui avait d’abord signalé sa disparition dans des mots poignants. Mardi soir, à l’annonce de la nouvelle, alors que toutes les pensées convergeaient vers elle, la dame est revenue avec un message poignant et a fini par gagner la compassion des millions de gens. In extenso. « Alexandra était ma fille unique, que j’ai eue à 17 ans. Son père a renié la grossesse, et j’ai dû affronter cette épreuve seule. Mes propres parents m’ont rejetée, mais j’ai continué à me battre pour elle. J’ai été à la fois sa maman et son papa, et j’ai tout fait pour lui offrir une belle vie. Je l’ai scolarisée malgré les difficultés, l’envoyant étudier en Afrique du Sud, au Cameroun, puis au Canada. À 21 ans, elle m’a quittée, et ma vie n’est plus la même sans elle. Alexandra était ma meilleure amie, mon trésor. Comment continuer sans elle ? »???



